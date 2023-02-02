Подрядчик объяснил срыв сроков сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Подрядчик объяснил срыв сроков строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Фото: "СпецТрансСтрой"

Подрядчик объяснил срыв сроков строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Напомним, о том, что срок контракта истек еще 31 декабря прошлого года, сообщили в мэрии.

— В процессе строительства возникли дополнительные объемы работ, связанные с изменением нормативной базы, требованиями к системе безопасности и жизнеобеспеченности работы станции, а также связанные с заменой импортного оборудования на отечественное из-за санкций. В результате этого были внесены изменения в проектную документацию и, как следствие, потребовалось дополнительное прохождение Главгосэкспертизы измененных разделов проекта, — пояснили КП-Новосибирск в компании-подрядчике «СпецТрансСтрой».

По словам подрядчика, сейчас на станции завершаются работы по монтажу оконечных устройств, выполняются пусконаладочные работы и идет подготовка станции к предъявлению надзорным органам.

— Разработана программа испытаний. Она согласована с надзорными органами. Испытания займут несколько месяцев. После чего будут приглашены сотрудники Ростехнадзора для финальной проверки перед вводом станции в эксплуатацию, — добавили в «СпецТрансСтрое».

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