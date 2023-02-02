В Новосибирске сорвались сроки строительства новой станции метро «Спортивная»

В Новосибирске завершают строительство готовой станции метро. Фото: СпецТрансСтрой.

В Новосибирске вновь сорвались сроки строительства новой станции метро «Спортивная». О продолжении стройки мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал в ходе часа прессы в четверг, 2 февраля.

– Само строительство практически в завершающей стадии, все основные проблемы уже решены, остались нюансы, – сообщил мэр.

Также Анатолий Локоть уточнил, что до ввода станции в эксплуатацию документация проходит экспертизу. Во время строительства пришлось применять новые методики и технологии, в том числе из-за введенных санкций.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что сроки строительства станции до 28 декабря были сорваны, из-за этого прокуратура возбудила административное дело о нарушении условий предоставления бюджетных инвестиций.

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