В Новосибирске возбудили дело из-за нарушения сроков сдачи станции «Спортивная»

Станцию метро «Спортивная» не сдали в срок. Фото: прокуратура НСО

Из-за нарушения сроков сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом 16 января сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура проверила, как мэрия Новосибирска исполняет соблюдение бюджетного законодательства. По результатам проведенной проверки дело возбудили в отношении начальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. Речь идет о части первой статьи 15.15.4 КоАП РФ – «Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций».

Виновному грозит штраф или дисквалификация сроком до двух лет, отметили в прокуратуре.

− Постановление прокуратуры города будет рассмотрено судом Центрального района города Новосибирска, − говорится в сообщении ведомства.

В понедельник, 16 января, прокурор внес представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Он указал на то, что работа подчиненных должна контролироваться надлежащим образом.

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