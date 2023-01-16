В Новосибирске возбудили дело из-за нарушения сроков сдачи станции «Спортивная»

Станцию метро «Спортивная» не сдали в срок. Фото: прокуратура НСО
Из-за нарушения сроков сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом 16 января сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура проверила, как мэрия Новосибирска исполняет соблюдение бюджетного законодательства. По результатам проведенной проверки дело возбудили в отношении начальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. Речь идет о части первой статьи 15.15.4 КоАП РФ – «Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций».
Виновному грозит штраф или дисквалификация сроком до двух лет, отметили в прокуратуре.
− Постановление прокуратуры города будет рассмотрено судом Центрального района города Новосибирска, − говорится в сообщении ведомства.
В понедельник, 16 января, прокурор внес представление мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Он указал на то, что работа подчиненных должна контролироваться надлежащим образом.
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