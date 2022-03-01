Министр спорта Новосибирской области прокомментировал отмену МЧМ-2023 по хоккею

Министр спорта Новосибирской области прокомментировал отмену Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Фото: Правительство Новосибирской области

Министр спорта Новосибирской области прокомментировал отмену Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Напомним, о том, что международный турнир не будет проходить в нашем регионе, стало известно в понедельник, 28 февраля.

— Как вы знаете, наш регион получил право провести этот международный турнир в мае 2018 года. За три года была проделана огромная работа по всем направлениям — от создания необходимой инфраструктуры до разработки культурной и волонтерской программ, — пояснил министр. — Да, сегодня, когда политика вмешалась в спорт, нам необходимо принять современные реалии — молодежный чемпионат мира наш регион не примет.

При этом Сергей Ахапов отметил, что новая ледовая арена будет достроена в срок. Она станет новой площадкой для игр хоккейной «Сибири». Достроена будет также вся инфраструктура, в том числе — станция метро «Спортивная».

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