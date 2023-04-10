«Она меня разозлила»: подросток рассказал, почему хотел поджечь женщину с ребенком

Новосибирский подросток рассказал свою версию инцидента. Фото: предоставлено Екатериной
Новосибирский подросток рассказал, почему хотел поджечь девушку с ребенком. Напомним, что инцидент произошел в рабочем поселке Краснообск вечером 8 апреля.
- Мы стояли и баловались за магазином и ко мне подошли знакомые, сказали, что эта девушка на них ругалась, и пообещала распылить перцовый баллончик. Я пошел с ней поговорить вместе с подругой, - рассказал КП-Новосибирск подросток.
По словам школьника, его знакомая была немного выпившая и разговор не задался.
- Девушка перешла на личности и моей подруге это не понравилось. Она начала ее бить. Вскоре мы пошли в сторону магазина, а это девушка нас догнала и распылила перцовый баллончик. На меня много попало. Это меня сильно разозлило, и я в ответ распылил дезодорант, - объяснил ситуацию школьник.
ЧП заинтересовалась полиция. Сейчас они ищут неудачно побаловавшегося школьника.
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