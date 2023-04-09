«Направили огонь прямо в лицо»: в Новосибирской области подростки пытались поджечь девушку и ребенка

Подростки напали на девушку. Фото: предоставлено Екатериной

В Новосибирской области подростки пытались поджечь девушку и ее младшего брата. ЧП произошло в рабочем поселке Краснообск вечером 8 апреля.

- Мы с братом шли в магазин, рядом с входом стояли два мальчика. На вид им было лет 11. Они брызгали дезодорантом в прохожих. Я сделала им замечание, так как эта струя попала мне на одежду, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Бушуева, пострадавшая.

Девушка уже и забыла про школьников, но когда вышла из магазина дети напали на ее.

- Мы вышли и пошли дальше, а нас уже поджидала толпа подростков. Один мальчик стоял в руках дезодорантом и зажигалкой. Он направил струю в нашу сторону и начал поджигать. Огонь был прямо в лицо. Я начала снимать их на видео, но они стали кидаться на меня. Кричали матом, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

В итоге, одна девочка из компании расцарапала Екатерине руку.

- Здесь уже не просто хулиганство, они могли поджечь лицо и одежду мне и ребенку. Девочка начала вырываться, а мальчик, который сопровождал ее, продолжал направлять огонь в мою сторону, - возмущается Екатерина.

Подростки в итоге убежали, а девушка написала заявление в полицию.

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