Мальчик распылял аэрозоль и поджигал струю. Фото: предоставлено Екатериной

Подростка, пытавшегося поджечь девушку в Новосибирской области, опознали по видео. Инцидент произошел в рабочем поселке Краснообск вечером 8 апреля.

На кадрах видно, как школьник пшыкает дезодорантом, а после поджигает. Гремучая смесь моментально вспыхивает и держится еще несколько секунд. Пока девушка снимала все на камеру, телефон из ее рук пытались выбить. На память об инциденте у нее осталась небольшая царапина.

Девушка написала заявление в полицию, а правоохранители ищут школьника.

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