В Новосибирской области выставили на торги четыре площадки для строительства жилья

В Новосибирской области выставили на торги четыре площадки под строительство жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области выставили на торги четыре площадки под строительство жилья. Об этом сообщили в пресс-службе финансового института развития в жилищной сфере России ДОМ. РФ.

— Уже 28 апреля состоится аукцион по продаже имущественного комплекса на улице Толмачёвская. В составе лота — участок площадью 0,23 га и здание площадью 946, 1 квадратных метров. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 апреля. Лот подойдёт под размещение склада. Начальная цена — 9, 61 миллионов рублей, — сообщили в институте.

Во втором квартале также планируется провести аукционы по продаже комплексов на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Станиславского и на территории Мочищенского сельсовета. Условия этих торгов будут определены позднее.

ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber