В Новосибирске сдали 15-летний долгострой в Закаменском районе

В Новосибирске сдали 15-летний долгострой в Закаменском микрорайоне. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске сдали 15-летний долгострой в Закаменском микрорайоне, 12. Документы, подтверждающие это, появились на сайте мэрии города.

Разрешение выдали 31 марта. В доме 18 этажей и 350 квартир. Их них 224 — однокомнатные студии, 94 — однокомнатные квартиры, 32 — двухкомнатные квартиры. Точных дат о том, когда жильцы смогут занять свои квартиры, пока нет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в 2023 году в Новосибирске планируется закончить долгострой на улице Волховской, 37. 293 дольщика получат свои квартиры. Достроить этот дом не могли с 2014 года.

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