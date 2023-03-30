Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 марта 2023 16:01

В Новосибирске почти 300 обманутых дольщиков получат квартиры спустя 9 лет

Один из крупнейших городских долгостроев сдадут в 2023 году
Данила ШУЛЯК
В 2023 году новосибирский долгострой на улице Волховской, 37 будет готов.

В 2023 году новосибирский долгострой на улице Волховской, 37 будет готов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году новосибирский долгострой на улице Волховской, 37 будет готов. 293 дольщика получат свои квартиры. Об этом рассказали в правительстве региона.

— В начале этого года жилищному кооперативу «Радуга 1», который достраивает дом, направили субсидии на 31 миллион рублей. На эти деньги установят лифты, благоустроят придомовую территорию и подключат здания к инженерным сетям, — рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков.

По условиям проекта, компания-застройщик обязана направить 104 миллиона рублей на достройку этого дома. Достроить этот дом не могли с 2014 года

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber