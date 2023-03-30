В Новосибирске почти 300 обманутых дольщиков получат квартиры спустя 9 лет

В 2023 году новосибирский долгострой на улице Волховской, 37 будет готов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году новосибирский долгострой на улице Волховской, 37 будет готов. 293 дольщика получат свои квартиры. Об этом рассказали в правительстве региона.

— В начале этого года жилищному кооперативу «Радуга 1», который достраивает дом, направили субсидии на 31 миллион рублей. На эти деньги установят лифты, благоустроят придомовую территорию и подключат здания к инженерным сетям, — рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков.

По условиям проекта, компания-застройщик обязана направить 104 миллиона рублей на достройку этого дома. Достроить этот дом не могли с 2014 года

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