Экс-директора новосибирской школы, обвиняемого в распространении порнографии среди подростков, оправдали

Экс-директора новосибирской школы, которого обвиняли в распространении порнографии среди подростков, оправдали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-директора новосибирской школы, которого обвиняли в распространении порнографии среди подростков, оправдали. Напомним, случилась история в 2019 году: тогда директора задержали по обвинению в распространению детской порнографии. Но позже дело переквалифицировали на распространение порнографии среди детей, а также клевету. По данным следствия, мужчина якобы распространял среди детей листовки с порнографическим содержанием.

— Сегодня прокурор отказался от обвинения в отношении директора школы. Уголовное преследование в отношении директора прекращено ввиду его непричастности к совершению преступления, — пояснил КП-Новосибирск адвокат мужчины Андрей Власов.

Теперь директор имеет право на реабилитацию, возмещение потерянного дохода и компенсацию морального вреда.

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