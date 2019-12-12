2019-12-12T15:02:59+03:00
Происшествия

В Новосибирске директора школы обвинили в распространении детского порно

Учебное заведение, где он работал, находится в Советском районе
Татьяна СОЛОВОВА
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Директор сейчас отстранили от работы в школе.Директор сейчас отстранили от работы в школе.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Громкий скандал произошел в одной из школ Советского района: директора учебного заведения обвинили в распространении порнографии. Причем возглавлял школу он уже в тот момент, когда находился под следствием, и занимал свой пост месяц.

Чтобы узнать подробности этой истории, корреспонденты КП-Новосибирск обратились в мэрию Новосибирска:

- 21 июня был задержан директор одной из школ Советского района по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - пояснили в ведомстве. - Иных обращений, уведомлений или требований из правоохранительных органов, в том числе о необходимости отстранения руководителя от должности, в департамент образования мэрии города Новосибирска не поступало.

5 ноября директор снова вышел на работу: как раз тогда домашний арест для него сменили на подписку о невыезде.

- 5 декабря в департамент образования мэрии города Новосибирска прокуратурой города Новосибирска внесено представление об устранении нарушений законодательства об образовании, трудового законодательства, - продолжают в мэрии Новосибирска. - На основании представления прокуратуры директор учреждения был отстранен от работы на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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