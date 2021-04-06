Директора новосибирской школы судят за распространение порнографии среди детей

В Новосибирске начался судебный процесс в отношении директора школы, которого обвиняют в распространении порнографии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начался судебный процесс в отношении директора школы, которого обвиняют в распространении порнографии. 5 апреля в Советском районном суде состоялось предварительное слушание по данному делу: сейчас в картотеке суда указано, что мужчину обвиняют по таким статьям: ст. 242 ч. 1 (распространение порнографии) и ч. 2 УК РФ (распространение порнографии среди несовершеннолетних), ст. 128.1 ч. 1 (клевета).

— Сначала моего подзащитного обвиняли в распространении детской порнографии по статье 242.1 УК РФ, однако сейчас в суде ему вменяют распространение порнографии среди несовершеннолетних и клевету, — пояснил КП-Новосибирск адвокат директора Андрей Власов. — То есть, получается, якобы он распространял какие-то листовки, где содержались материалы порнографического характера и оскорбительные материалы, которые суд посчитал клеветой. В числе потерпевших есть также несовершеннолетние.

Адвокат пояснил, что сейчас защита пытается добиться полного оправдания подзащитного. Следственная экспертиза не нашла на листовках каких-либо изображений детей, суду предстоит разобраться, причастен ли директор каким-либо образом к их распространению.

— 5 апреля нами было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с процессуальными нарушениями — обвинительное заключение было заполнено некорректно. Сейчас прокурор готовит отзыв на наше ходатайство. Также в ближайшее время мы планируем начать обжалование отстранения от должности моего подзащитного. Возможности работать он был лишен в 2019 году, — пояснил Андрей Власов.

Прокурор также отметил, что дело возвращается в прокуратуру уже второй раз. Правда, в прошлый раз инициатором этого выступил сам прокурор, когда следствие только пыталось направить дело в суд. Основанием для возврата послужила недостаточная доказательная база.

Предварительное слушание назначено на 12 апреля. Если ходатайство защиты будет удовлетворено, то дело вернут прокурору. А если же в этом будет отказано, то тогда будет назначена дата судебного заседания.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала комментарий мэрии города по поводу произошедшей ситуации.

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