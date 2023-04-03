«Из миллиона выплатила 20 тысяч рублей»: девушка, насмерть сбившая самокатчика, хочет выйти на свободу в Новосибирске

Виктория просит смягчить наказание. Фото: Илья МОЛОТКОВ

Виктория Уржумова, насмерть сбившая 21-летнего самокатчика на пешеходном переходе в Новосибирске, хочет выйти на свободу. Пробыв 6 месяцев в колонии-поселении, она подала апелляцию в Колыванский районный суд НСО. Сибирячка просит заменить срок исправительными работами. В понедельник, 3 апреля, информацию об этом КП-Новосибирск подтвердила мать погибшего самокатчика Юлия Калинина.

По словам пострадавшей, виновница ДТП в колонии находится с 1 сентября 2022 года. То есть отбыла всего 6 месяцев назначенного наказания. Девушка хочет смягчить приговор. Однако мать погибшего парня категорически против.

21-летний парень скончался после 10 дней комы. Фото: предоставлено Елизаветой Лиманской

— Я считаю, что она должна отсидеть 2 года, как и было присуждено. Никаких послаблений ей не должно быть, — объяснила КП-Новосибирск Юлия.

Срок в колонии — не единственная мера наказания по решению суда. Виктория обязана выплатить 1 миллион рублей морального ущерба матери погибшего. Однако, как рассказала Юлия, оплачивать компенсацию виновница ДТП не спешит.

— Были месяцы, когда она присылала 50 рублей, потом 200 рублей. А затем и вовсе 2 месяца не было оплаты. Перед новым заседанием она начала перечислять деньги — в общей сумме возместила пока 20 тысяч рублей, — говорит женщина.

Апелляцию осужденной суд рассмотрит 27 апреля 2023 года.

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