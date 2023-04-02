Новосибирцы вышли на пикет против строительства мусорных полигонов

В Новосибирске прошла акция против строительства мусорных полигонов. Фото: Антон Картавин.

В воскресенье, 2 апреля, новосибирцы вышли на пикет против размещения мусорных полигонов возле сел Плотниково и Верх-Тула. Проект новой концессии приняли в середине прошлого года.

– На вопрос, будут ли претензии, я могу сказать – обязательно будут. Какой бы участок мы не выбрали, обязательно найдутся те, кому не понравится соседство с будущим объектом, – рассказывал в прямом эфире Андрей Травников. – Впереди большая, кропотливая работа, поэтому нельзя было откладывать принятие решения «на потом».

Как рассказала КП-Новосибирск депутат горсовета Светлана Каверзина, возле театра «Глобус» на акцию собралось около 150 человек.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что общественники хотят провести пикет против концерта Филиппа Киркорова на том же месте 3 апреля.

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