Заксобрание Новосибирской области приняло проект новой мусорной концессии

Мусорные полигоны должны будут построить за три года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заксобрание Новосибирской области поддержало проект строительства двух мусорных полигонов. Построят их по концессии в течение трех лет. Срок службы полигонов будет не более 25 лет.

— На стадии совместного рассмотрения проекта концессии с депутатами Заксобрания мы уже отработали некоторые замечания. Например, постарались максимально проработать равноценность ответственности, как концедента, так и концессионера. Однако в полной мере это сделать невозможно, потому что один производит и строит, второй — контролирует и предоставляет какие-то ресурсы, — рассказал губернатор Андрей Травников.

По словам губернатора, совместно с бюджетным комитетом, было решено, что движимое имущество, которое потребуется на площадках, учтут уже после разработки проекта. Также Травников подчеркнул, что стартовую цену нельзя будет увеличить только уменьшить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер