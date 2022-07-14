Заксобрание Новосибирской области приняло проект новой мусорной концессии

Мусорные полигоны должны будут построить за три года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Заксобрание Новосибирской области поддержало проект строительства двух мусорных полигонов. Построят их по концессии в течение трех лет. Срок службы полигонов будет не более 25 лет.
— На стадии совместного рассмотрения проекта концессии с депутатами Заксобрания мы уже отработали некоторые замечания. Например, постарались максимально проработать равноценность ответственности, как концедента, так и концессионера. Однако в полной мере это сделать невозможно, потому что один производит и строит, второй — контролирует и предоставляет какие-то ресурсы, — рассказал губернатор Андрей Травников.
По словам губернатора, совместно с бюджетным комитетом, было решено, что движимое имущество, которое потребуется на площадках, учтут уже после разработки проекта. Также Травников подчеркнул, что стартовую цену нельзя будет увеличить только уменьшить.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер