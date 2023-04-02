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НовостиОбщество2 апреля 2023 7:59

В Новосибирске 3 апреля пройдет пикет против концерта Филиппа Киркорова

На шествие выйдут защитники традиционных ценностей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирские общественники организовали пикет против концерта Филиппа Киркорова.

Новосибирские общественники организовали пикет против концерта Филиппа Киркорова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в понедельник, 3 апреля, пройдет пикет в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и против концерта Филиппа Киркорова. Согласованное с муниципальными властями шествие начнется в сквере возле театра «Глобус».

Мероприятие анонсировали в пресс-службе Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.

Организаторы отмечают, что пикетом хотят выразить поддержку людям, которые ратуют за отмену концерта Филиппа Киркорова на новосибирской «Локомотив-Арене» 5 апреля.

Напомним, протесты общественников и православных активистов начались из-за скандального поведения артиста на прошлогоднем концерте в Кремле: певец встал на поваленный христианский крест и потанцевал на нем во время исполнения песни «Мария Магдалина».

Этот жест сравнивают с, дословно: «кощунством хулиганок «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя и кощунством режиссёра Тимофея Кулябина, извратившего оперы «Тангейзер».

– На эти концерты допущены дети (6+). Прослушав песни, дети пойдут к источнику – одноимённым видеоклипам с пропагандой алкоголя и разврата. А от этого до девиантного поведения детей – один шаг, – делают вывод активисты.

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