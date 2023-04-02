В Новосибирске 3 апреля пройдет пикет против концерта Филиппа Киркорова

Новосибирские общественники организовали пикет против концерта Филиппа Киркорова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в понедельник, 3 апреля, пройдет пикет в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и против концерта Филиппа Киркорова. Согласованное с муниципальными властями шествие начнется в сквере возле театра «Глобус».

Мероприятие анонсировали в пресс-службе Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей.

Организаторы отмечают, что пикетом хотят выразить поддержку людям, которые ратуют за отмену концерта Филиппа Киркорова на новосибирской «Локомотив-Арене» 5 апреля.

Напомним, протесты общественников и православных активистов начались из-за скандального поведения артиста на прошлогоднем концерте в Кремле: певец встал на поваленный христианский крест и потанцевал на нем во время исполнения песни «Мария Магдалина».

Этот жест сравнивают с, дословно: «кощунством хулиганок «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя и кощунством режиссёра Тимофея Кулябина, извратившего оперы «Тангейзер».

– На эти концерты допущены дети (6+). Прослушав песни, дети пойдут к источнику – одноимённым видеоклипам с пропагандой алкоголя и разврата. А от этого до девиантного поведения детей – один шаг, – делают вывод активисты.

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