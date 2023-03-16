«Не простим его пляски на кресте»: православные активисты из Новосибирска требуют запретить концерт Киркорова

Активисты проиграли суд против Киркорова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирские православные активисты не хотят видеть Филиппа Киркорова 5 апреля с концертом в «Локомотив-Арене». Что же ему предъявляют?

Оказалось, ополчились на поп-короля не только в Новосибирске. Народный бойкот ему устроили в Казани, Ярославле, Иванове. Началось все в июне 2022 года. Православных зрителей поразил номер «Мария Магдалина» на сцене Кремля: во время песни Киркоров забирался на поваленный христианский крест и, потоптавшись на нем, дожидался преклонения массовки, одетой в черные мантии. Интересно, что за христиан вступились даже мусульмане на Кавказе.

И вот православные активисты из Новосибирска опубликовали очередную редакцию обращения к губернатору Новосибирской области с требованием отменить концерт и привлечь певца к уголовной ответственности. При этом общественники уже проиграли подобный суд в Москве.

- Суда добился активист из Ессентуков. Сперва требовал у Киркорова за пляски на кресте миллион рублей, а потом снизил требования до символического рубля и извинений. Но в итоге правосудие оказалось не на его стороне. Отмечу, что в 2012 году девушки в балаклавах устроили беснования в храме Христа Спасителя - после этого как раз и появился закон о защите чувств верующих. Против тех девушек тоже было подано несколько исков о компенсации морального вреда. В том процессе участвовали и юристы из Новосибирска. И тогда мы тоже проиграли. О чем это говорит? Наверное, кому-то пока не хватает волевых качеств. Битва между Богом и дьяволом вечная, иногда нужно отступить, а иногда все же постоять за веру, - сообщил КП-Новосибирск член Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Иван Квасницкий.

Он отметил, что в разных городах взгляды на танцы Киркорова совпали, отсюда и такая волна протестов. В Ставрополье выступили казаки, в Ярославле - движение «Сорок сороков». А в Новосибирске в ноябре прошлого года проходил Сибирский форум Всемирного Русского Народного Собора, на котором прямо призвали поднять эту тему и писать обращения против таких концертов.

Раньше глава министерство физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов говорил, что для отмены концерта Филиппа Киркорова нет оснований. По словам министра, никаких нарушений со стороны организаторов концерта Киркорова не было, а значит, причин расторгать договор нет. Также министр подчеркнул, что артист извинился за тот скандальный номер и исключил его из программы.

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