Православные активисты добиваются отмены концерта Киркорова в Новосибирске

Православные активисты хотят добиться отмены концерта артиста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Православные активисты добиваются отмены концерта Филиппа Киркорова в Новосибирске. Выступление должно состояться на площадке «Локомотив-Арена» 5 апреля.

По словам члена Координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Ивана Квасницкого, желание добиться отмены концерта связано со скандальным выступлением Киркорова в Кремле в апреле прошлого года. Тогда артист во время номера на песню «Мария Магдалена» встал на опрокинутый крест и станцевал на нем. Православные активисты посчитали это целенаправленной атакой на веру, духовность и культуру. Они обратились с заявлением в СКР.

— Проверка по факту кощунства в Кремле не закончена, бездействие полиции обжаловано в конце января. В начале марта ждём ответа прокуратуры. Кроме того, направляем обращение на имя губернатора и мэра, так как Локомотив-Арена — государственная площадка, — сообщили активисты.

По их мнению, действия Филиппа Киркорова должен получить четкую правовую оценку, не только из-за танцев на кресте. Но и из-за сценических образов, которыми артист регулярно эпатирует публику.

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