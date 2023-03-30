В МЧС показали, как откачивают воду из затопленного поселка Озерный под Новосибирском

В Новосибирской области аварийно-спасательные службы помогают откачивать талую воду из поселка Озерный. Фото6 ГУ МЧС по НСО

В Новосибирской области аварийно-спасательные службы помогают откачивать талую воду из поселка Озерный. Напомним, на то, что по затопленным улицам невозможно пройти, местные жители пожаловались накануне. Из-за огромного количества талой воды, у людей затопило даже дома, а сами они остались без водоснабжения — воду отключили, чтобы не усугублять ситуацию.

— По состоянию на 19:00 остаются подтопленными цокольные этажи 11 таунхаусов в поселке Озерный Новосибирского района. Силами управляющей компании и администрации района проводятся работы по откачке воды с придомовых территорий, очистка водоотводных канав, а так же вывезен снег с прилегающей территории. Экскаватором пробиты две канавы для отведения талых вод, — рассказали в областном МЧС. — При помощи 4-х мотопомп специалисты аварийно-спасательной службы региона осуществляют откачку воды из канализации.

Напомним, ситуацией с затопленным поселком уже заинтересовалась областная прокуратура.

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