Прокуратура организовала проверку после затопления поселка Озерный под Новосибирском

Прокуратура заинтересовалась историей с затоплением коттеджного поселка Озерный под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО

Прокуратура заинтересовалась историей с затоплением коттеджного поселка Озерный под Новосибирском. Грязные воды заполонили не только улицы, но и квартиры в таунхаусах.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ЧП могло произойти из-за активного таяния снега на территории ДНТ «Ветеран Афганистана».

− Восстановительные работы проводятся силами администрации Мочищенского сельсовета, ДНТ «Ветеран Афганистана», − уточнили в ведомстве.

Прокуратура Новосибирского района взяла на контроль ход работ.

Напомним, ранее местные жители пожаловались на то, что в затопленных квартирах вода начала бежать из унитаза. А все потому, что канализационные колодцы оказались переполнены. Коммунальщикам пришлось отключить воду в домах.

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