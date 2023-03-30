Прокуратура организовала проверку после затопления поселка Озерный под Новосибирском

Прокуратура заинтересовалась историей с затоплением коттеджного поселка Озерный под Новосибирском. Фото: прокуратура НСО
Прокуратура заинтересовалась историей с затоплением коттеджного поселка Озерный под Новосибирском. Грязные воды заполонили не только улицы, но и квартиры в таунхаусах.
Как сообщили в региональной прокуратуре, ЧП могло произойти из-за активного таяния снега на территории ДНТ «Ветеран Афганистана».
− Восстановительные работы проводятся силами администрации Мочищенского сельсовета, ДНТ «Ветеран Афганистана», − уточнили в ведомстве.
Прокуратура Новосибирского района взяла на контроль ход работ.
Напомним, ранее местные жители пожаловались на то, что в затопленных квартирах вода начала бежать из унитаза. А все потому, что канализационные колодцы оказались переполнены. Коммунальщикам пришлось отключить воду в домах.
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