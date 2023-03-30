Из-за потопа в поселке Озерный под Новосибирском отключили питьевую воду

Ранее квартиры в таунхаусах залила вода из канализации. Фото: Юлия Щитченко.

В Новосибирске в коттеджном посёлке Озёрный отключили воду. Причиной стал потоп из-за растаявшего снега. Вчера грязные воды затопили улицы и квартиры в таунхаусах.

— Из крана вообще не идет никакая вода, в туалете нечем смывать. Воду отключили из-за потопа, чтобы больше не заливало дома, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Кристина.

В квартирах, где случился потоп, вода начала бежать из унитаза, потому что канализационные колодцы оказались переполнены. Из опасения, что канализационные стоки начнут подниматься в дома, коммунальщики и отключили в поселке воду. Местные жители ранее рассказывали, что раньше такие происшествия случались, но никогда не доходили до подобных масштабов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Воды 10 сантиметров, откачиваем насосом»: поселок под Новосибирском затопило нечистотами из-за таяния снега

Больше 20 домов в посёлке под Новосибирском затопило канализационными отходами из-за таяния снега (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер