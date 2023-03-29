«Воды 10 сантиметров, откачиваем насосом»: поселок под Новосибирском затопило нечистотами из-за таяния снега

Под Новосибирском из-за талых вод поселок затопило отходами из канализации. Фото: Юлия Щитченко.

В поселке Озёрном под Новосибирском поднялась паника: дома топит нечистотами из-за весеннего таяния снега. В ночь на среду, 29 марта, местная жительница Юлия Щитченко рассказала о проблеме в соцсетях.

– Всё началось вчера вечером. Уровень воды 10 сантиметров, непрерывно откачиваем её насосом. Соседей тоже затопило – больше 20 домов в воде, – объяснила КП-Новосибирск пострадавшая.

Вода поднимается из унитаза, потому что канализационные колодцы переполнены талой водой.

По словам Юлии Щитченко, в диспетчерской службе ее отправили в управляющую компанию. Но и там жильцам не помогли. Юлия рассказала, что подобные проблемы были и раньше, но не такого масштаба. Её квартиру затопило впервые.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что улицу Доватора в Новосибирске затопило кипятком из-за дефекта на теплосети.

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