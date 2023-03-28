Улицу Доватора в Новосибирске затопило кипятком из-за дефекта на теплосети

В районе улиц Доватора и Бориса Богаткова возник дефект на магистральной теплосети. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске улицу Доватора в Октябрьском районе затопило кипятком. ЧП произошло во вторник, 28 марта.

Видео опубликовали в группе «АСТ-54». Как видно на записи, улицу также заволокло паром. Чтобы миновать участок, водителям приходится ехать очень медленно.

В Сибирской генерирующей компании объяснили, что в районе улиц Доватора и Бориса Богаткова возник дефект на магистральной теплосети.

− По предварительной информации, на период проведения работ удастся избежать отключения потребителей, однако в зоне ТЭЦ-5 будут ухудшены параметры теплоснабжения, − отметили в СГК.

Специалисты локализуют дефект и отключают поврежденный участок. Аварийно-восстановительные работы планируют завершить 29 марта к 12:30.

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