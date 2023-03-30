Многолетние цветы высадят на месте бургерной Carl's Jr в Первомайском сквере Новосибирска

В Новосибирске высадят цветы на месте снесенного кафе. Фото: Мэрия Новосибирска.

Мэрия Новосибирска разорвала договор с кафе-бургерной Carl's Jr в центре города. В пресс-центре муниципалитета рассказали, что появится на этом месте в Первомайском сквере, когда стеклянное здание снесут.

Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии, согласно проекту благоустройства Первомайского сквера, на месте снесенного кафе должны разбить новый цветник из декоративных многолетних растений.

Напомним, мэрия нарушила антимонопольное законодательство, предоставив владельцу кафе участок без торгов. Федеральная антимонопольная служба обязала муниципалитет расторгнуть договор. По решению суда точку общепита снесут за счет владельца.

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