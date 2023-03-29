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НовостиОбщество29 марта 2023 2:55

В Новосибирске восстановят бордовую живую изгородь в Первомайском сквере

Работы по благоустройству парка закончатся в 2023 году
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске восстановят первоначальную задумку архитектора Первомайского сквера. Фото: проект green.novo-sibirsk.ru.

В Новосибирске восстановят первоначальную задумку архитектора Первомайского сквера. Фото: проект green.novo-sibirsk.ru.

В Новосибирске в 2023 году отреставрируют Первомайский сквер. Там появятся новые деревья. Проект поддержат из бюджета области. На данный момент общая сумма расходов – около 200 млн рублей.

Как сообщили в мэрии, работы в Первомайском сквере начнутся в мае, завершатся в октябре. На территории снесут торговые павильоны и киоски. Вдоль улицы Максима Горького высадят живую изгородь из клена татарского – деревьев с крупными красными крылатками.

Парк станет похож на прежний, по задумке архитекторов символизирующий первомайские демонстрации трудящихся, сообщила «Новосибирским новостям» начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств мэрии Светлана Гижицкая.

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