В Новосибирске суд постановил снести кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере

Будут ли владельцы кафе подавать апелляцию – пока неизвестно.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Арбитражный суд Новосибирской области постановил снести кафе Carl’s Jr, расположенное в Первомайском сквере. Информация опубликована в картотеке дел.
Заседание состоялось в среду, 22 марта. На нем было принято решение удовлетворить иск мэрии Новосибирска о расторжении договора аренды и освобождении участка.
Напомним, договор аренды был заключен в 2017 году. Ресторан открыла по франшизе одна новосибирская компания.
Будут ли владельцы кафе подавать апелляцию – пока неизвестно.
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