Мэрия Новосибирска потребовала снести кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере

Мэрия Новосибирске потребовала снести кафе Carl’s Jr, расположенное в Первомайском сквере.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
Мэрия Новосибирске потребовала снести кафе Carl’s Jr, расположенное в Первомайском сквере. Муниципалитет подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области о расторжении договора аренды и освобождении участка, на котором расположен ресторан.
Как сообщается в определении о принятии искового заявления на сайте Арбитражного суда, договор об аренде был заключен в 2017 года. Ресторан открыла по франшизе одна новосибирская компания.
Слушания по делу назначены на 22 марта.
Напомним, ранее мэрия настаивала на сносе здания с ресторанами «Перчини» и Park Cafe в Первомайском сквере.
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