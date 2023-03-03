Мэрия Новосибирска потребовала снести кафе Carl’s Jr в Первомайском сквере

Мэрия Новосибирске потребовала снести кафе Carl’s Jr, расположенное в Первомайском сквере. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Мэрия Новосибирске потребовала снести кафе Carl’s Jr, расположенное в Первомайском сквере. Муниципалитет подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области о расторжении договора аренды и освобождении участка, на котором расположен ресторан.

Как сообщается в определении о принятии искового заявления на сайте Арбитражного суда, договор об аренде был заключен в 2017 года. Ресторан открыла по франшизе одна новосибирская компания.

Слушания по делу назначены на 22 марта.

Напомним, ранее мэрия настаивала на сносе здания с ресторанами «Перчини» и Park Cafe в Первомайском сквере.

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