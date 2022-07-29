Здание с «Перчини» в Первомайском сквере Новосибирска может перейти в собственность города

В Новосибирске здание с ресторанами в Первомайском сквере может перейти в собственность мэрии. Фото: perchini.ru.

В Первомайском сквере не будут сносить здание с ресторанами «Перчини» и Park Cafe. Более того, строение может перейти в собственность мэрии. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии города.

– В настоящее время Арбитражным судом Новосибирской области рассматривается дело по иску мэрии города Новосибирска к ООО «Антрацит» о признании права собственности за муниципальным образованием городом Новосибирском на нежилое здание по адресу: Красный проспект, дом 25/1, – уточнили в пресс-центре.

КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэрия посчитала нецелесообразным снос незаконно построенного на муниципальной территории здания.

– Сейчас сносить это здание – не самая разумная затея, поскольку до 2023 года мы там точно ничего красивого не построим, – отмечал ранее глава департамента земельных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский.

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