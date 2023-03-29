Экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка в Татарске под Новосибирском, приговорили к исправительным работам

В Новосибирске экс-депутата Мамонтова приговорили к исправительным работам за наезд на 6-летнего мальчика. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирской области осудили бывшего депутата Татарского райсовета Сергея Мамонтова. Напомним, он сбил 6-летнего мальчика, бросил его на дороге и уехал, а потом сам явился в отдел полиции. О результатах разбирательств, которые длились пять месяцев, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По уголовной статье об оставлении ребенка в опасности Мамонтова приговорили к 10 месяцам исправительных работ и удержании 15 % из зарплаты в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Напомним, мама ребенка согласилась взять от депутата компенсацию на сумму больше полумиллиона рублей.

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