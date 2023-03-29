В центре Новосибирска продадут территорию инфекционной больницы

Территорию действующей инфекционной больницы продадут. Фото: Минздрав НСО.

В Новосибирске появится новый проект на месте действующего здания инфекционной больницы № 1 на улице Семьи Шамшиных. Как сообщают в мэрии Новосибирска, в границах земельного участка инфекционной больницы установлена зона объектов здравоохранения. Эта зона указана в проекте развития территории города на сайте департамента строительства.

Также в муниципалитете отметили, что назначение территории сохранится до 2030 года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников планирует продать здания больницы, чтобы уменьшить нагрузку на бюджет при строительстве нового здания медучреждения возле поселка Садовый.

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