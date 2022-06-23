В Новосибирской области строят новую инфекционную больницу с вертолетной площадкой

В Новосибирской области появится самая современная инфекционная больница в России. Фото: Правительство НСО.

Возле поселка Садовый строят новое здание инфекционной больницы № 1. О ходе строительства рассказали в четверг, 23 июня, в пресс-службе правительства Новосибирской области.

– Здесь будет большой лабораторно-диагностический блок с современными КТ, цифровыми рентген-установками, эндоскопическими отделениями, отделениями функциональной диагностики и вертолетной площадкой для санавиации, – рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Больница сможет принять до 504 пациентов одновременно.

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