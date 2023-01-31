Место старой инфекционной больницы в Новосибирске отдадут под новый проект

В Новосибирске место старой инфекционной больнице будет отдано под новый проект.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске место старой инфекционной больнице будет отдано под новый проект. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников.
Напомним, новая инфекционная больница строится в поселке Садовый — ее планируется сдать до конца сентября 2023 года. Городская больница № 1, находящаяся на улице Семьи Шамшиных, переедет в новое здание. А участок планируется продать, чтобы снизить нагрузку на бюджет.
— Предполагается, что территорию мы продадим и получим доход, что снизит нагрузку на бюджет в рамках ГЧП. Конечно же, территорию в центре города никто не будет продавать просто так, не думая о том, что построит на ней будущий собственник, — отметил Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.
Глава региона дал поручение региональному минстрою, департаменту имущественных отношений и мэрии города проработать концепцию для дальнейшей судьбы этой территории.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер