Место старой инфекционной больницы в Новосибирске отдадут под новый проект

В Новосибирске место старой инфекционной больнице будет отдано под новый проект. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске место старой инфекционной больнице будет отдано под новый проект. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Травников.

Напомним, новая инфекционная больница строится в поселке Садовый — ее планируется сдать до конца сентября 2023 года. Городская больница № 1, находящаяся на улице Семьи Шамшиных, переедет в новое здание. А участок планируется продать, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

— Предполагается, что территорию мы продадим и получим доход, что снизит нагрузку на бюджет в рамках ГЧП. Конечно же, территорию в центре города никто не будет продавать просто так, не думая о том, что построит на ней будущий собственник, — отметил Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.

Глава региона дал поручение региональному минстрою, департаменту имущественных отношений и мэрии города проработать концепцию для дальнейшей судьбы этой территории.

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