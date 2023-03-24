«Пропагандист разврата»: активисты просят не пускать детей на концерт Киркорова

Общественники считают, что Филипп Киркоров пропагандирует развратный образ жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский Координационный Совет направил обращение детскому омбудсмену Надежде Болтенко по поводу концерта Филиппа Киркорова. Общественники обратили внимание на возрастную категорию мероприятия «6+». По их мнению, детей ни в коем случае нельзя пускать на этот концерт.

Активисты назвали певца «пропагандистом разврата».

− На афишах указана возрастная категория (6+) − на этот концерт допускаются маленькие дети. Прослушав песни, дети пойдут к источнику − одноименным видеоклипам с пропагандой алкоголя и разврата и нецензурной бранью, − написано в письме.

В пример общественники привели несколько работ Филиппа Киркорова. Например, клип на песню «Цвет настроения синий», по их мнению, пропагандирует аморальный образ жизни.

Также представители Новосибирского Координационного Совета вспомнили пляски артиста на кресте во время концерта в Москве. Из-за этой выходки на певца ополчились многие, в том числе новосибирские православные активисты.

− Уважаемая Надежда Николаевна, просим Вас принять меры не только по недопущению детей на данный концерт-шабаш, но и выступить в поддержку его отмены, тем самым поддержать защиту российских духовно-нравственных ценностей и нашего Президента, − говорится в обращении.

Напомним, Филипп Киркоров должен выступить в Новосибирске 5 апреля. VIP-билеты на его концерт стоимостью более семи тысяч уже раскупили.

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