В Новосибирске раскупили VIP-билеты на концерт Филиппа Киркорова за 7 тысяч рублей

Новосибирцы раскупили билеты в сектор VIP на концерт Филиппа Киркорова.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирцы раскупили билеты в сектор VIP на концерт Филиппа Киркорова. Информация размещена на сайте «Яндекс Афиша».
Напомним, мероприятие состоится 5 апреля. Певец выступит на сцене «Локомотив-Арены».
VIP-билеты стоили от семи тысяч рублей. Однако, несмотря на дороговизну, они разлетелись как горячие пирожки.
На данный момент самые дорогие билеты стоят шесть тысяч. И то остался последний билет в 12-том ряду партера.
Напомним, некоторое время назад православные активисты потребовали отменить концерт Киркорова. Артисту припомнили его пляски на кресте во время одного из номеров на сцене Кремля. Активисты даже обращались к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Но, по всей видимости, концерт все-таки состоится.
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