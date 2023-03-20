В Новосибирске раскупили VIP-билеты на концерт Филиппа Киркорова за 7 тысяч рублей

Новосибирцы раскупили билеты в сектор VIP на концерт Филиппа Киркорова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы раскупили билеты в сектор VIP на концерт Филиппа Киркорова. Информация размещена на сайте «Яндекс Афиша».

Напомним, мероприятие состоится 5 апреля. Певец выступит на сцене «Локомотив-Арены».

VIP-билеты стоили от семи тысяч рублей. Однако, несмотря на дороговизну, они разлетелись как горячие пирожки.

На данный момент самые дорогие билеты стоят шесть тысяч. И то остался последний билет в 12-том ряду партера.

Напомним, некоторое время назад православные активисты потребовали отменить концерт Киркорова. Артисту припомнили его пляски на кресте во время одного из номеров на сцене Кремля. Активисты даже обращались к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Но, по всей видимости, концерт все-таки состоится.

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