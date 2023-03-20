Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 марта 2023 9:46

В Новосибирске раскупили VIP-билеты на концерт Филиппа Киркорова за 7 тысяч рублей

Мероприятие пройдет 5 апреля
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирцы раскупили билеты в сектор VIP на концерт Филиппа Киркорова.

Новосибирцы раскупили билеты в сектор VIP на концерт Филиппа Киркорова.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирцы раскупили билеты в сектор VIP на концерт Филиппа Киркорова. Информация размещена на сайте «Яндекс Афиша».

Напомним, мероприятие состоится 5 апреля. Певец выступит на сцене «Локомотив-Арены».

VIP-билеты стоили от семи тысяч рублей. Однако, несмотря на дороговизну, они разлетелись как горячие пирожки.

На данный момент самые дорогие билеты стоят шесть тысяч. И то остался последний билет в 12-том ряду партера.

Напомним, некоторое время назад православные активисты потребовали отменить концерт Киркорова. Артисту припомнили его пляски на кресте во время одного из номеров на сцене Кремля. Активисты даже обращались к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Но, по всей видимости, концерт все-таки состоится.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber