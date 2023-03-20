Прятался в подъезде: росгвардейцы показали видео задержания сбежавшего из новосибирской психбольницы пациента

Появилось видео задержания мужчины, сбежавшего из психиатрической больницы в Новосибирске.

Появилось видео задержания мужчины, сбежавшего из психиатрической больницы в Новосибирске. 33-летний сибиряк находился там на принудительном лечении. О том, что он самовольно покинул клинику, стало известно в воскресенье, 19 марта. В процессе побега он поранился и оставил после себя кровавые следы.

— В ходе отработки жилого сектора одним из экипажей вневедомственной охраны сбежавший пациент был обнаружен в подъезде жилого дома № 90/1, где он пытался спрятаться на 9-м этаже. Гражданин был задержан, — рассказали в Росгвардии по Новосибирску.

Сейчас он снова находится в медучреждении.

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