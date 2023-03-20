Сбежавшего из психбольницы пациента поймали в Новосибирске

В Новосибирске поймали 33-летнего мужчину, который сбежал из психбольницы № 6. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске поймали 33-летнего мужчину, который сбежал из психбольницы № 6. Об этом КП-Новосибирск сообщила главврач больницы Ирина Королькова.

− Пациент лежит отдыхает в палате. Ножа при себе у него не было, никого он не резал, − уточнила в разговоре с КП-Новосибирск Ирина Ивановна.

Напомним, пациент сбежал в воскресенье, 19 марта. После себя мужчина оставил кровавые следы. Оказалось, что он поранился во время побега из психбольницы.

Изначально сообщалось, что с собой мужчина прихватил нож. Однако эта информация не подтвердилась.

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