«Он был в крови»: пациент сбежал из психиатрической больницы в Новосибирске

Сбежавший пациент поранился, и на снегу остались капли крови. Фото: «Инцидент Новосибирск».

В воскресенье, 19 марта, из психиатрической больницы сбежал пациент: об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

- Это молодой человек 1990 года рождения: сейчас устанавливается его местонахождение, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Известно, что сбежавший пациент был в крови. Изначально была версия, что у него при себе был нож, но она не подтвердилась. Выяснилось, что парень сам случайно поранился во время побега из больницы, никто из персонала и пациентов из-за него не пострадал.

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