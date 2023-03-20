Экс-депутату Мамонтову, сбившему 6-летнего мальчика под Новосибирском, запросили исправительные работы

Экс-депутату Сергею Мамонтову, которого обвиняют в наезде на 6-летнего ребенка, запросили исправительные работы. Фото: соцсети/ https://ideputat.er.ru

В Новосибирской области экс-депутату Сергею Мамонтову, которого обвиняют в наезде на 6-летнего ребенка, запросили исправительные работы. На этом настаивает обвинение.

— 20 марта 2023 года в мировом суде прошло заседание по уголовному делу Сергея Мамонтова. Оглашено обвинительное заключение, определен порядок исследования доказательств, допрошены свидетели. Вину подсудимый признал в полном объеме. Судебное следствие окончено, состоялись прения сторон, — сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Гособвинитель попросил суд назначить Мамонтову 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% дохода. Потерпевшая сторона согласилась с прокурором. Ранее мама сбитого ребенка уже получила от Мамонтова компенсацию в размере миллиона рублей.

Адвокат Мамонтова просил назначить ему менее строгое наказание в виде штрафа. Суд объявил перерыв для подготовки к последнему слову подсудимого до 29 марта 2023 года.

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