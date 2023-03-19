Под Новосибирском родные заводчицы, которую насмерть загрызли собаки, выплачивают ее кредиты

У заводчицы было 5 кредитов. Фото: соцсети.

Мать заводчицы Ларисы З., которую в Тогучине насмерть загрызли американские бульдоги, рассказала КП-Новосибирск, что уже год семья пытается рассчитаться с долгами умершей женщины.

Напомним, год назад женщину, на которую напали ее собственные псы, обнаружила в доме ее дочка. У Ларисы был откушен нос, погрызано горло, челюсть и грудь. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

С тех пор прошло больше года, но родные до сих пор расплачиваются с долгами заводчицы.

- Мы продали машину, мотоблок - на эти деньги погасили 4 кредита. Есть кредит еще в одном банке, но мы пока за него не брались, - рассказала КП-Новосибирск Галина Николаевна, мать погибшей заводчицы.

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