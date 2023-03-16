Прилетело от судьбы: что стало с собаками, которые насмерть загрызли заводчицу под Новосибирском

Псы напали на Ларису в доме. Фото: соцсети.

Мать заводчицы, которую насмерть загрызли американские бульдоги в Тогучине, рассказала, что стало с собаками.

Напомним, год назад растерзанную женщину обнаружила в доме ее дочка. У Ларисы З. был откушен нос, погрызано горло, челюсть и грудь. На скорой ее доставили в больницу, провели экстренную операцию, но врачи спасти заводчицу не смогли.

С момента трагедии прошел год: сейчас у родственников погибшей заводчицы нет в доме собак.

- Босю, которая напала первой, мы никому не отдавали - она умерла, - рассказала КП-Новосибирск Галина Николаевна, мать погибшей заводцицы. - Умерла и еще одна собака - Соня. Ее мы отдали в другой регион, но через 10 дней с Соней случилась беда: она проглотила резиновую игрушку. Ее увезли в ветклинику, назначили операцию. Но не успели ее провести: собака умерла.

А вот что стало с третьей собакой - Жанной - мать погибшей заводчицы не знает.

- Мы ее отдали заводчице из Новосибирской области. Она переименовала собаку в Фаю, была с нами на связи. Но потом Жанна после того, как ее свели с псом, не забеременела, и начались проблемы. Заводчица перестала выходить на связь, сказала, что якобы отдала собаку другим. Но действительно ли это так или она Жанну усыпила, мы не знаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она кричала: «Помогите!»: озверевшие бульдоги растерзали заводчицу под Новосибирском

Пострадавшую женщину обнаружила ее дочка (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber