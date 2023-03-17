Бастрыкин заинтересовался историей девочки, которую мать вывела на улицу в одном летнем платье в Новосибирске

Бастрыкин поручил организовать проверку. Фото: "АСТ-54"

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей девочки, которую мать вывела на улицу в одном летнем платье.

— Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и представить доклад о ее ходе и результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в региональном Следственном комитете.

Напомним, что у горе-матери двое малолетних детей и оба дошкольники. Их изъяли из семьи и поместили в социальный центр. Историей неблагополучной семьи также заинтересовалась прокуратура.

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