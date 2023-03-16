Новосибирская прокуратура проверит мать, которая вывела дочь на прогулку в летнем платье

Малышка качалась на качелях в летнем платье, а ее мать была одета как положено. Фото: АСТ-54

Новосибирская прокуратура начала проверку после сообщений о матери, которая вывела дочь на прогулку в летнем платье. Инцидент произошел во дворе микрорайона «Весенний».

− Прокуратура проверит исполнение родительских прав и работу органов профилактики с семьей, − сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что женщина состоит на профилактическом учете в ПДН. Как рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области, в июне 2021 года и в марте 2023-го ее привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Полиция тоже проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напомним, сама женщина объяснила, что таким образом закаляет свою дочь. А еще хочет, чтобы малышка подзагорела.

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