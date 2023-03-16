«Нужно было позагорать»: в Новосибирске мама вывела дочь погулять в одном платье в середине марта

В Новосибирске мама вывела дочь на прогулку в платье в середине марта. Фото: АСТ-54.

В середине марта жительница Первомайского района вывела дочь погулять на детской площадке в одном платье. Об этом очевидцы анонимно рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во дворе микрорайона «Весенний». Девочка качалась на качелях в платье с коротким рукавом, а мама была в верхней одежде и шапке.

– Женщина утверждала, что у неё ребенок закалённый, и ей нужно было позагорать, – уточнили в сообществе.

Как сообщили в комментариях очевидцы, эту женщину с двумя детьми заметили позже в автобусе. Девочка все еще была в платье и без обуви.

Медицинский директор новосибирской сети клиник, доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова сообщала КП-Новосибирск, что ходить на холоде без теплой одежды – это не способ закаливания.

– Организм человека проводит все свои биохимические реакции при температуре 37 градусов. Общее переохлаждение, как и перегревание, ни к чему. Принимать воздушные ванны по 30-40 минут в день приятно, а воздействие холода или тепла больше этого периода может привести к ожогам, отморожениям, замедлению основного обмена, а затем к метаболическим нарушениям, – уверена врач.

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