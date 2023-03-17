В Новосибирске забрали дочь у матери, которая вывела ее на улицу в одном платье со словами «пусть загорает»

Девочку, которую мать вывела на прогулку в одном летнем платье в марте, поместили в социальный центр. Фото: АСТ-54
Девочку, которую мать вывела на прогулку в одном летнем платье в марте, поместили в социальный центр. Об этом КП-Новосибирск сообщила уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Выяснилось, что женщина одна воспитывала двоих детей.
− Дети дошкольного возраста. Известно, что сама женщина не работает. Сейчас эксперты устанавливают ее состояние – физическое и психоэмоциональное. На этот период оба ребенка будут находиться в социальном центре, в безопасных для них условиях, − рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко.
Напомним, сибирячка состоит на профилактическом учете в ПДН. В июне 2021 года и в марте 2023-го ее привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Историей уже заинтересовалась прокуратура. Сотрудники ведомства проверят исполнение родительских прав и работу органов профилактики с семьей.
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