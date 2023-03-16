«Сама стоит в пуховике, а ребенок - голый!»: в Новосибирске мать вывела дочь на улицу в одном платьице со словами «пусть загорает»

Девочка гуляла без куртки. Фото: «АСТ-54»

Фотография девочки, которая сидит на качелях в легком платьице, вызвала волну негодования в соцсетях. В кадре рядом с ней мама.

- Сама стоит в пуховике, а ребенок - голый, - возмущены комментаторы. Ведь место съемки - Новосибирск, где температура поднимается пока максимум до нуля.

Кто изображен на фото? И почему мать так поступила с дочкой, выясняла корреспондент КП-Новосибирск.

Инцидент произошел в Первомайском районе, на улице Заречной. Полуголого ребенка увидели местные жители и стали возмущаться. Фото - это уже крайняя мера: сначала сделали замечание. Но мама, со слов очевидцев, отмахнулась:

- Пусть закаляется и загорает!

Автор снимка говорить с журналистами отказывается, а вот соседи делятся мнением.

- Жалобы поступали только на одну семью. Если речь идет об одной и той же женщине (просто лица на фото не видно, но похожа), то на нее уже жаловались, что ее вещи стоят в черных мешках на лестничной площадке. На вопрос: «Почему?» - она ответила, мол, у нее в квартире идет уборка, - рассказали КП-Новосибирск жильцы дома.

В полиции дополнили портрет: женщина стоит на учете с июня 2021 года как неблагополучный родитель, а в марте 2023-го ее уже штрафовали за невыполнение родительских обязанностей.

- В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Насколько же опасны такие «солнечные ванны» для ребенка?

- Общее переохлаждение, как и перегревание, ни к чему. Принимать воздушные ванны по 30 - 40 минут в день приятно, но тут ребенок не одет, и воздействие холода может привести к обморожениям, замедлению основного обмена веществ, а затем к метаболическим нарушениям, - объяснила КП-Новосибирск Татьяна Овсянникова, медицинский директор новосибирской сети клиник, доктор медицинских наук.

Наказания за данный поступок матери ребенка не избежать. Как говорит юрист Михаил Спиридонов, женщину могут привлечь по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

- Ей грозит штраф до 500 рублей, - прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов.

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