В Новосибирске ограбленный банк «Левобережный» не будет работать 17 и 18 марта

После ограбления банк «Левобережный» закрылся на два дня. Фото: Мария НОВИКОВА

Банк «Левобережный», который ограбили на 4 миллиона рублей и 20 тысяч долларов, закрылся на два дня. Инцидент произошел в пятницу, 17 марта.

На двери офиса, расположенного по адресу Забалуева 51/1, висит бумажное объявление.

− 17 и 18 марта 2023 года офис закрыт по техническим причинам, − предупредили местных жителей.

Напомним, неизвестный ворвался в помещение банка и, угрожая сотруднице оружием, ориентировочно похитил четыре миллиона рублей, 20 тысяч долларов и пять тысяч евро. Как сообщили в самом банке, точная сумма ущерба устанавливается.

Личность налетчика сейчас пытаются установить.

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