На месте ограбления работает полиция. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Ограбление банка «Левобережный в Новосибирске 17 марта 2023 произошло в отделении на улице Забалуева 51/1. Корреспонденты КП-Новосибирск выяснили, что известно на данный момент.

Само здание находится напротив центра социальной помощи семье и детям «Заря», рядом располагается дворец культуры «Сибтекстильмаш» - место довольно оживленное и многолюдное. Возможно, на то и был расчет грабителя – быстрее можно затеряться. Да и само отделение явно не пустует без клиентов, оборот должен быть хорошим.

По предварительной информации, мужчина ворвался в помещение банка, угрожал оружием сотруднику. Ориентировочно похитил 4 млн рублей, 20 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

- Точная сумма ущерба еще устанавливается, - уточнили КП-Новосибирск в банке «Левобережный».

К счастью, во время ограбления никто не пострадал.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, - продолжают в банке «Левобережный». - В интересах следствия другие подробности не разглашаются.

В полиции случившееся пока не комментируют: известно лишь, что личность грабителя не установлена.

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