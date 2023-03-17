Мужчина ворвался в банк среди дня. Фото: «Экстренный вызов» Телеканал ОТС.

Видео ограбления банка «Левобережный» в Новосибирске 17 марта 2023 обнародовала программа «Экстренный вызов» на ОТС. Напомним, налетчик ворвался в офис на Забалуева, 51/1. По предварительной информации, похитил 4 млн рублей, 20 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

На кадрах видно, что мужчина зашел в офис в медицинской маске и с пистолетом в руках. Он схватил за руку сотрудницу банка и потащил, видимо, к сейфу: кроме девушки, в помещении в тот момент никого не было. Потом заставил ее складывать деньги в пакет.

- Точная сумма ущерба еще устанавливается, - уточнили КП-Новосибирск в банке «Левобережный.

Кем именно был налетчик, были ли у него подельники и как ему удалось скрыться, пока неизвестно.

- На данный момент устанавливается личность грабителя, проводятся оперативно-следственные мероприятия, - прокомментировали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

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