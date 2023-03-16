В Устав города Новосибирска внесут изменения из-за отмены прямых выборов мэра

В Новосибирске изменят Устав города. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирске изменят Устав города из-за отмены прямых выборов мэра. Это необходимый шаг после принятия закона депутатами областного парламента.

Вопрос обсудили 15 марта на заседании комиссии горсовета Новосибирска по местному самоуправлению. По итогам заседания было решено рекомендовать сессии горсовета назначить публичные слушания по внесению изменений в Устав города Новосибирска.

Устав приведут в соответствие с законом Новосибирской области по вопросу изменения системы выборов мэра. Теперь назначать главу города будут депутаты Горсовета, которых избирают новосибирцы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как закон об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и Кольцово принимали в двух чтениях депутаты Законодательного собрания региона.

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